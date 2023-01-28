NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında Gemi Komutanı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç’i makamında ziyareti etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.