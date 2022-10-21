İtalya’da seçimlerde çoğunluğu kazanan sağ ittifakın oluşturduğu Giorgia Meloni başbakanlığındaki yeni hükümet Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan onay aldı.

İtalya’da seçimlerde çoğunluğu kazanan sağ ittifakın oluşturduğu Giorgia Meloni başbakanlığındaki yeni hükümet Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan onay aldı.

İtalya’da seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi’nin (Fdl) lideri Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Meloni’yi Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’de kabul etti. Cumhurbaşkanı, Fdl liderinin sunduğu kabine listesine onay verdi. İtalya’nın ilk kadın başbakanı olan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, cumartesi günü Quirinale Sarayı’nda düzenlenecek yemin töreni ardından resmen göreve başlayacak.

2017-2019 yılları arasında Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüten Forza Italia ve Başkan Yardımcısı Antonio Tajani yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütecek. Lig Partisi Genel Sekreteri ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak. İçişleri Bakanlığı görevini Roma Valisi Matteo Piantedosi, Mario Draghi liderliğindeki geniş tabanlı koalisyon hükümetinde Ekonomik Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Lig Partili Giancarlo Giorgetti ise yeni hükümette Ekonomi Bakanlığı görevini yürütecek.

Yeni hükümette Fdl Partisi’nden 9, Lig ve Forza İtalia’dan 5 Bakan görev alacak. Hükümette 5 de teknokrat bakan görev yapacak.