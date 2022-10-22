İtalya’da yeni hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve 24 bakanı, yemin ederek göreve başladı. İtalya’nın ilk kadın başbakanı unvanına sahip Meloni, ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

İtalya’da yeni hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve 24 bakanı, yemin ederek göreve başladı. İtalya’nın ilk kadın başbakanı unvanına sahip Meloni, ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

İtalya’da seçimleri kazanarak yeni hükümeti kuran Başbakan Giorgia Meloni ve 24 bakanı için başkent Roma’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale’de yemin töreni düzenlendi. Meloni ve lideri olduğu sağ koalisyonun 24 bakanı törende Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın huzurunda tek tek yemin etti. Yemin törenin ardından Başbakan Meloni ve tüm bakanlar, Cumhurbaşkanı Mattarella ile fotoğraf çektirdi.

İtalya’nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, ayrıca ülkede İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan oldu.

AB’den tebrik mesajları

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya’nın ilk kadın başbakanı olan Giorgia Meloni’yi tebrik ederiz. İtalya ve AB yararına birlikte çalışalım. Birlikte çalışmamız için sizi Avrupa Konseyi’ne bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ise paylaşımında ülkenin ilk kadın başbakanı olduğu için Giorgia Meloni’yi kutladığını belirterek, "Bizleri bekleyen zorluklarla mücadele etmek için yeni hükümetle yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırım" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da, "İtalya’nın ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni’yi tebrik ediyoruz. Avrupa çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Birlik ve kararlılık içinde kalarak halkımıza yardım ediyor ve Ukrayna’yı destekliyoruz. Avrupa’nın İtalya’ya ihtiyacı var. Birlikte her zorluğun üstesinden geleceğiz. İyi çalışmalar" dedi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban ise tebrik mesajında şunları kaydetti: "Hükümeti kurduğunuz için tebrikler Giorgia Meloni. Avrupa sağı için harika bir gün."