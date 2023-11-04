İtalya’yı vuran Ciaran Fırtınasının ardından meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

İtalya’nın Toskana bölgesinde etkili olan Ciaran Fırtınasının yol açtığı şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde can kaybı artıyor. Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya ulaştığını açıkladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini ise bölgede yaklaşık 48 bin kişinin elektriksiz kaldığını duyurdu. İtalyan hükümeti selden en kötü etkilenen bölgelere yardım için ilk etapta 5 milyon euro bütçe tahsis etti.

Belçika’da 2, Fransa’da 2, Hollanda, İspanya ve Almanya’da birer can kaybı

Ciaran Fırtına’sının etkili olduğu İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya’da da toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.