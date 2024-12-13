İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen İtalyan Uzay Günü’nde, uzay teknolojileri ve iki ülkenin uzay sektöründeki ortaklığı ele alındı.

The Italian Spaceway (İtalya Uzay Yolu) temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) yapılan etkinlikte, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Prof. Paolo Cipollini yer aldı. Leonardo, ThalesAlenia, Telespazio ve e-GEOS gibi İtalyan şirketlerinin geliştirdiği ileri teknolojiler “The Italian Spaceway” isimli sergi de davetlilerle buluştu. Etkinlikte, İtalya’nın uzay sektöründeki rolü ve uzay teknolojileri, İtalya-Türkiye iş birliği, uzay biliminde sürdürülebilir kalkınma ve çevresel kaynakların yönetimi, uzay kirliliği ele alındı.

“Uzayda ilerleme ortak bir vizyon gerektirir”

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, “İtalya, sektördeki şirketlerinin ve bilim adamlarının yetkinliği sayesinde uzay araştırmaları alanında lider bir aktördür. İtalya, Aralık 1964’te ABD ve SSCB’den sonra uzaya uydu gönderen üçüncü ülke olmuştur. Bu başarıyı hatırlamak için bugünlerde kutladığımız Ulusal Uzay Günü oluşturulmuştur. Uzayda ilerleme, İtalya ve Türkiye arasında olduğu gibi işbirliği ve ortak bir vizyon gerektirmektedir. Örneğin, İtalyan astronot Walter Villadei ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın bu yılın başlarında Axiom 3 Görevi sırasında Uluslararası Uzay İstasyonuna birlikte ulaştıklarını hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, “Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, bilim ve teknoloji yolunda her zaman öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi destekliyoruz. İtalyan bilim insanlarıyla, sadece yeryüzünde değil, uzayda da gerçekleştireceğimiz iş birliklerinden büyük mutluluk duyarız. Üniversitemizin astrofizik alanında çalışan değerli fizikçileri, bugüne kadar 6 bilimsel çalışmayı projeye ve makaleye dönüştürerek önemli başarılara imza attılar. Bu çalışmalar, artan bir hızla devam ediyor” dedi.

“Bilimsel çalışmaları ileri taşımak öncelikli hedefimiz olmalı”

İki ülke arasında iş birliğinin önemine değinen Prof. Dr. Debik, “Türkiye ve İtalya arasında TÜBİTAK ile CNR arasında 2002 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, bugüne kadar 70’in üzerinde proje yaklaşık 10 milyon lira ile desteklenmiştir. Bu iş birliklerini artırmak ve bilimsel çalışmaları daha ileri taşımak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Türkiye’nin üç yıl üst üste en iyi teknoparkı seçilen YTÜ Yıldız Teknoparkı, inovasyon ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Burada İtalyan üniversitelerini ve araştırmacılarını iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Küresel rekabetin şartları, ortak inovasyon ile mümkün olacaktır” diye konuştu.