İtalya’nın başkenti Roma’da Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya gelen İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliliği için tam destek verdiklerini bir kez daha ifade etti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya’nın başkenti Roma’daki Quirinal Sarayı’nda Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir araya geldi. Görüşmede ayrıca, İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’da yer aldı. Görüşmede, nükleer güvenlik, Ukrayna’nın yeniden yapılanması ve barış müzakereleri ele alındı.

Ukrayna’nın bağımsızlığının, özgürlüğünün ve toprak bütünlüğünün savunulması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mattarella, mümkün olan en kısa sürede Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılmasından yana güçlü bir inancının olduğunu aktararak, İtalya’nın Ukrayna’yı her alanda gerektiği sürece tam destek vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Mattarella, “Hepimiz barış istiyoruz fakat bu barış Ukrayna’nın bütünlüğüne saygı duyulan adil bir barış olmalı” dedi.