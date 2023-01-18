Socios.com ve Lega Serie A, AC Milan ve Inter Milan Fan Token sahiplerine Gameused. com tarafından orijinalliği kanıtlanmış, İtalya Süper Kupası’nın (Supercoppa Italiana) ‘gol’ toplarını kazanma şansı veriyor.

Socios.com ve Lega Serie A, AC Milan ve Inter Milan Fan Token sahiplerine Gameused. com tarafından orijinalliği kanıtlanmış, İtalya Süper Kupası’nın (Supercoppa Italiana) ‘gol’ toplarını kazanma şansı veriyor.

Lega Serie A’nın partneri Socios.com yine bir ilke imza atıyor. 1,8 milyon kullanıcısı ile dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olan Socios.com, 18 Ocak Çarşamba günü Riyad’da AC Milan ve Inter Milan arasında oynanacak EA Sports Supercoppa Italiana ile AC Milan ve Inter Milan Fan Token sahiplerine eşsiz bir hatıra ödülü kazanma fırsatını sunuyor.

Bu akşamki dev karşılaşmada gol atılır atılmaz, hakem o topu alacak ve Lega Serie A yetkilisine iletecek. Yetkili kişi de topu işaretleyerek golün dakikasını ve kim tarafından atıldığını belirterek, topu Socios.com yazılı camekana yerleştirecek. Sonrasında Chiliz ana merkezine gönderilecek ve orada Gameused.com ekibinin yerleştireceği özel NFC çipiyle doğrulanabilir hale getirilecek.

Socios.com uygulamasını kullanan Inter ve AC Milan Fan Token sahipleri tarafından kazanılabilecek bu özel ödül, Gameused. com destekli blokzincir doğrulamalı gerçek koleksiyon parçaları için yeni bir cazibe merkezi olan Socios Koleksiyon Parçaları’nın da bir bölümünü oluşturacak. Bu özel çip sayesinde gol toplarını kazanan taraftarlar akıllı telefonunda istediği zaman golü de izleyebilecek.

Lugi De Siervo: “Taraftarlarımızla tarihi anın bir parçasını paylaşmanın heyecanı içindeyiz”

Dev maçta ilk kez gol toplarını taraftarlara hediye edecek olmanın heyecanını belirten Lega Serie A CEO’su Luigi De Siervo, “Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu ve Socios.com ile olan bu partnerliğimiz sayesinde, taraftarlarımıza bu finalin en ikonik ve mükemmel parçası olan gol toplarını kazanma fırsatını vereceğiz. Bu açıdan bakıldığında ilk kez bir finalin maç topları taraftarlara verilecek. Ve bu anlamda bir ilke imza atacağız. Bu yeni girişim sayesinde Lega Serie A markasını genişletirken, taraftarlarımızla tarihimizin bir parçasını somut bir biçimde paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Alexandre Dreyfus: “İlk kez bir final maçının gol topları taraftarlara armağan edilecek”

İtalya Süper Kupası’nda gerçekleştirilecek bu özel projenin, Chiliz blokzincir teknolojisinin taraftarlara ve takımlara ne kadar büyük değerler katabileceğinin de göstergesi olduğu belirten Socios.com ve Chiliz CEO’su Alexandre Dreyfus ise şunları söyledi:

“Türünün ilk örneği olan bu girişimde Lega Serie A ile birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyuz ve Fan Token sahibi taraftara akıllı telefonları aracılığıyla golün tekrarını izleme fırsatı verecek NFC çipi teknolojisini kullanarak maçın ‘gol’ topuna sahip olma şansı sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bizim için de bir ilk olacak bu. Gameused.com, global spor hatıra ürünleri pazarına daha fazla orijinallik, heyecan ve içerik getirecek. Gelecekte Socios Koleksiyon Parçaları’nda taraftarlar için blokzincir doğrulamalı gerçek spor ürünleri koleksiyonumuza daha fazla değer katmak ve partnerlerimizle daha fazla organizasyona imza atmak için heyecanlıyız. Sporseverlere teknolojinin ve blockchain dünyasının oluşturduğu yeni fırsatları sunmaya devam edeceğiz."