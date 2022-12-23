İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Irak’ın başkenti Bağdat’a düzenlediği resmi ziyarette, “Güçlü bir Irak olmadan Orta Doğu bölgesinde istikrar ve refah sağlanamaz” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Irak’ın başkenti Bağdat’a düzenlediği resmi ziyarette, “Güçlü bir Irak olmadan Orta Doğu bölgesinde istikrar ve refah sağlanamaz” dedi.

Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani tarafından resmi törenle karşılandı. Askeri kıtanın selamlandığı törende, iki ülkenin milli marşının okunmasının ardından heyetler tanıtıldı. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Irak Başbakanı Sudani, İtalya’nın özellikle terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, iki ülke arasında güçlü ilişkiler olduğunu söyledi. Başta sağlık ve tarım olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydeden Irak Başbakanı, Irak’ta faaliyet gösteren İtalyan şirketler bulunduğunu hatırlatarak, “Özellikle altyapı ve doğalgaz yatırımı alanında daha fazla şirketin ülkemize gelmesini bekliyoruz” dedi. Irak’ın turizm alanında İtalya’dan faydalanmak istediğini aktaran Sudani, ilişkilerdeki engelleri kaldırmak için ortak bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni ise ülkesinin DEAŞ ile mücadelede Irak’ı desteklemek için ön saflarda yer aldığını belirterek, “Güçlü bir Irak olmadan Orta Doğu bölgesinde istikrar ve refah sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

Irak’ta faaliyet gösteren İtalyan şirketler aracılığıyla Irak’ın yanında durduklarını söyleyen Meloni, DEAŞ ile mücadelede elde edilen başarılardan gurur duyduklarını kaydetti. İtalya Başbakanı, Noel gününün ülkede resmi tatil olarak ilan edilmesinin Irak’taki Hıristiyan toplumuna karşı saygı göstergesi olduğunu belirterek, bu adımı takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Meloni, Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

İtalya Başbakanı Meloni, Sudani ile görüşmesinin ardından Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit tarafından kabul edildi. Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reşid’in görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini istediği aktarıldı. İtalya’nın Irak’ın birçok alanda ortağı olduğunu belirten Reşid, yeni hükümetin ülke için siyasi ve güvenlik, istikrarın sağlanmasında katkısı olduğunu söyledi. Ülkenin altyapısını geliştirmenin hükümetin programında yer alan temel unsurlardan biri olduğunu dile getiren Irak Cumhurbaşkanı, ülkenin imarı için yatırımların kapısının açık olduğunu kaydetti.

Irak güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı elde ettiği zaferin önemine değinen Reşid, İtalya başta olmak üzere uluslararası toplumun verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok yönlü işbirliği ve koordinasyonun bulunduğunun altını çizen Reşid, Papa Francis’in Irak’a yaptığı ziyaretin olumlu bir iz bırakmasının yanı sıra ülkenin siyasi istikrarını gösterdiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, Irak’ın güvenlik, siyaset ve diğer alanlarda göstermiş olduğu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, ülkesinin Irak ile bütün alanlarda ilişkilerini geliştirmeyi arzuladığını ve Irak’ın egemenliği, istikrarı ve güvenliğini sağlamak için destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Meloni’nin Bağdat temaslarının ardından ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.