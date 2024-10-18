İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Artık yeni bir aşamaya geçilmeli. Rehinelerin serbest bırakılması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’de yeniden inşanın başlamasının zamanı geldi" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Savaşın sona ermesi için bu fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. İngiltere Başbakanı Starmer ise, "(Sinwar’ın) Yasını tutmayacağız" dedi.

Avrupalı liderler, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölümünün ardından açıklama yaptı. İtalya Başbakan Giorgia Meloni açıklamasında, "Yahya Sinwar’ın ölümü, 7 Ekim 2023 katliamının baş sorumlusunun da ortadan kalkması anlamına geliyor. Artık yeni bir aşamanın başlaması gerektiğine inanıyorum. Tüm rehinelerin serbest bırakılması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’de yeniden inşanın başlaması zamanı geldi. Bu yöndeki tüm çabaları ve iki devletli çözüme giden ciddi ve inandırıcı bir siyasi sürecin yeniden başlatılmasını kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Savaşın sona ermesi için bu fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim saldırılarının baş sorumlusu Yahya Sinwar’dı. Bugün, aralarında 48 vatandaşımızın da bulunduğu mağdurları ve yakınlarını anıyorum. Fransa, Hamas’ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor" ifadelerini kullandı. Macron Brüksel’deki AB zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise, "Bugün İsrail için bir dönüm noktası olmasının yanı sıra askeri bir başarıdır. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona ermesi için bu fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor. Askeri operasyonlara son vermeliyiz" dedi.

"İngiltere onun ölümünün yasını tutmayacak"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise 7 Ekim saldırısını işaret ederek Yahya Sinwar’ın "Holokost’tan bu yana Yahudi tarihindeki en ölümcül günün arkasındaki beyin" olduğunu ileri sürdü. Starmer, "Bugün dualarım hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. İngiltere (Sinwar’ın) onun ölümünün yasını tutmayacak" dedi.