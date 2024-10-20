Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 14 Ekim Pazartesi günü hafta başında açılışına katıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın büyük beğeni gördü. Bakan Tunç, fuarın şu ana kadar 151 bin 281 kişiyi ağırladığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve bugün de açık olan fuarda emeği geçen herkese teşekkür eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fuarla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında hükümlü ve tutukluların ıslahının önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanlığı olarak hükümlülerin ıslahına ve topluma kazandırılmasına büyük önem verdiklerini anlatan Bakan Tunç, paylaşımında, bakanlık olarak hükümlülerin ıslahına ve topluma kazandırılmasına büyük önem verdiklerini ifade etti.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1847889118828679252

"İşyurdu müdürlüklerimizde birçok alanda mesleki eğitim verdiğimiz hükümlüleri, atölye ve tesislerimizdeki üretim süreçlerine dahil ederek meslek sahibi yapıyoruz" diyen Bakan Tunç, "Böylece hükümlülerin insan onurunu ön planda tutan modern infaz sistemi kapsamında rehabilite olmalarını sağlıyoruz. Hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünleri ise düzenlediğimiz fuarlarda vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 14 Ekim Pazartesi günü 5’incisini başkentimizde açtığımız İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarına, Ankaralı hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Fuarımız, şu ana kadar tam 151 bin 281 kişiyi ağırladı. Bugün son gün. Fuarımıza herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.