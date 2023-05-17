Küçükçekmece’de, tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinin yandığını gören kadın ise sinir krizi geçirirken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Haşhaş Sokak’ta 3 katlı binanın girişindeki tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bu sırada yangının işyerinde çıktığını gören Havva Denktaş, sinir krizi geçirerek fenalaştı. Fenalaşan kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında iş yeri ve ürünlerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından belli olacak.