Bursa’da paraşüt tutkunu fabrika işçisi, yaklaşık 2200 metreden atlayarak çalıştığı fabrikanın bahçesine indi. Arkadaşını havada gören mesai arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Bursa’da paraşüt tutkunu fabrika işçisi, yaklaşık 2200 metreden atlayarak çalıştığı fabrikanın bahçesine indi. Arkadaşını havada gören mesai arkadaşları ise o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İnegöl İlçesinde mobilya fabrikasında çalışan ve yamaç paraşütü tutkunu olan Adem Keskin işyerine paraşütle gitti. 2 bin 200 metre yükseklikteki uçuş alanında hazır bulunan Adem Keskin İnegöl semalarına süzüldüler. Adem Keskin ise mesaiye geç kalınca çalıştığı fabrikanın bahçesine inmeye karar verdi. O sırada molada olan mesai arkadaşları, fabrikanın üzerine uçan paraşütçünün Keskin olduğunu anlayınca hemen telefonlarına sarıldı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konuyla ilgili konuşan paraşüt tutkunu Adem Keskin, ’’ Arkadaşlarla Uludağ’a çıktık. Yamaç paraşütü yapmak için. Sabah sat 8.30’da fabrikamızda iş başı olduğu için, geç kalmamak için fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. Aşağı 30 kilometre var atladığımız yerden. Fırsat buldukça yapmaya devam edeceğim’’ dedi.

Fabrika yöneticileri ve arkadaşları da Adem Keskin’e destek vererek, böyle bir işbaşı projesini daha önce görmediklerini dile getirdiler

Öte yandan işçinin paraşütle indiği anlar da güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.