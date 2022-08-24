Kırıkkale’de bir iş yerine yapılan operasyonda paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de bir iş yerine yapılan operasyonda paketler halinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, S.E. isimli şahsın iş yerine yapılan operasyonda, satışa hazır halde 88 paket halinde 62.17 gram "metamfetamin" maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.