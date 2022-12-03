Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası uygulanırken, işyeri sahibine de adli işlem yapıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası uygulanırken, işyeri sahibine de adli işlem yapıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 13 ekip, 28 personelin katılımıyla geçtiğimiz Perşembe günü 21-24.00 saatleri arasında ‘Yasa dışı bahis’ ve Kumar tombala ve oyun makinalı’ uygulaması gerçekleştirildi. 28 işyerinin denetlendiği uygulamalarda ruhsatı bulunmayan bir işyeri faaliyetten men edilirken 118 şahıs sorgulandı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Farklı bir işyerinde de kumar oynandığını tespit eden ekipler, 6 adet oyun pulu, 136 adet oyun kağıdı ile 2 bin 50 TL’ye el koydu. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa , kumar oynamaktan toplam 14 bin 552 TL idare para cezası işlemi uygulandı, iş yeri sahibine ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.