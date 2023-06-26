Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, önceki gün akşam saatlerinde Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede bölgedeki iş yerlerine ve meskenlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.