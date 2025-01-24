Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir işyeri, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi Otogar mevkisinde traktör tamirhanesi olarak kullanılan işyerinde yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilerek yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından, traktör tamirhanesinde başlayan ve yan tarafta mobilya imalat atölyesine de sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Traktör tamirhanesi içinde bulunan traktörün de tamamen yandığı yangın sonrası polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.