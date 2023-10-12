Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, yatırım ülkesi olarak bilinen İsviçre’de yatırım amaçlı İsviçre’de yatırım imkanları toplantısı gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Müdürlüğü ve Tim Swiss GmbH işbirliğiyle yatırım yapılabilecek ülkelerin başında gelen İsviçre için “İsviçre’de yatırım imkanları” toplantısı gerçekleşti. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “İsviçre’de Yatırım İmkanları” konulu toplantıya Tim Swiss GmbH uzmanları da katılım sağladı. İsviçre’nin dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi ülkeleri arasında yer aldığını dile getiren TİM Swiss Danışmanlık Firması kurucusu İlknur Timur’un sunum yaptığı bilgilendirme toplantısında, İsviçre ekonomisinin ihtiyaçlarından yatırım avantajlarına, Türkiye-İsviçre arasındaki ticari ilişkilerden ithalat-ihracat potansiyeli ve ticaret kalemlerine uzanan konular hakkında bilgiler verildi. Sunumunda önce İsviçre’nin ekonomik ve sosyal yapısına değinen Tim Swiss GmbH Yetkilisi İlknur Timur, ardından Türkiye ile İsviçre arasındaki ticari ilişkileri ele alıp son olarak da birçok ülkenin yatırımlarında ilk sırada yer alan İsviçre’de yatırımın avantajlarını anlattı.

Gelişmiş, istikrarlı, bağımsız ekonomi, nitelikli iş gücü - düşük işsizlik, Made in Swiss prestiji, Lojistik avantajlar, Ar-Ge & İnovasyon yoğunluğu, Üniversite-Sanayi işbirliği imkanları, sağlam altyapısı ile dünyanın finans merkezi, güçlü ve şeffaf bankacılık, Euro Bölgesi ile pozitif sıkı ilişkiler, cazip vergi rakamları gibi imkanların anlatıldığı toplantının sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise katılımcıların konu ile ilgili merak ettiği ve öğrenmek istedikleri detay konular hakkında sorulan sorulara cevaplar verildi.