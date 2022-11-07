İsviçre’nin Zürih şehrine bağlı Wadenswil bölgesindeki “Anadolu Okuma Evi” ve Schaffhausen şehrinde yapımı tamamlanan Yeni Aksa Camisi hizmete açıldı.

İsviçre’nin Zürih şehrine bağlı Wadenswil bölgesindeki “Anadolu Okuma Evi” ve Schaffhausen şehrinde yapımı tamamlanan Yeni Aksa Camisi hizmete açıldı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırılması için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hayata geçirilen Anadolu Okumu Evi Projesine bir yenisi daha eklendi. İsviçre’nin Zürih şehrine bağlı Wadenswil bölgesinde bulunan Türk İslam Birliği Cami Derneği’nde “Anadolu Okuma Evi” açıldı. Açılışa YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı.

YTB Başkanı Eren, açılışta yaptığı konuşmada Wadenswil’deki Türk topluluğunun 1976’dan bu yana buradaki cami derneğini yaşatmak ve geliştirmek için çaba sarf ettiğine dikkat çekti. Eren, İsviçre’de 140 bine yakın Türk kökenli vatandaşın yaşadığını belirtti.

Bugün Avrupa’da 5 milyon Türk’ün yaşadığını hatırlatan Eren, “Sizler Avrupa’da kalıcı bir Müslüman Türk varlığının oluşmasında öncü oldunuz. Bugün Avrupa’nın tamamında 5 milyon Türk’ün olduğunu görüyoruz. Bunun, Türkiye açısından kazanımlarını önümüzdeki yıllarda çok daha iyi göreceğiz” dedi.

Açılışın ardından Eren, Schaffhausen’de inşaatı 2019’da başlayan ve bu yıl biten Yeni Aksa Camisi’nin açılış etkinliğine katıldı. Burada da bir konuşma yapan YTB Başkanı Eren şunları kaydetti:

“Buradaki Türk topluluğunun yerel makamlarla yakın iş birliği sonucunda 3 yıl gibi kısa bir zamanda caminin inşası gerçekleşti. İsviçre’de böyle bir caminin var olması hem İsviçre hem de Avrupa’daki Türk topluluğu için büyük bir başarıdır.”

Eren son olarak İsviçre’de Türk topluluğunun 53 yıldır varlık gösterdiğini anımsatarak, “Avrupa’da kalıcı olan Müslüman Türk varlığının, bu camilerle daha kalıcı hale gelmesi çok önemlidir” şeklinde konuştu.