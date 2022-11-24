Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda yer alan İsviçre ile Kamerun ilk hafta maçında karşı karşıya gelirken, Avrupa temsilcisi 1-0’lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nda yer alan İsviçre ile Kamerun ilk hafta maçında karşı karşıya gelirken, Avrupa temsilcisi 1-0’lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.

2022 Dünya Kupası G Grubu’nda İsviçre ile Kamerun, Al Janoub Stadyumu’nda karşılaşırken, müsabakada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çaldı. Galatasaray’ın İsviçreli forveti Haris Seferovic ile Beşiktaşlı Kevin N’Koudou maça yedek kulübesinde başladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 48. dakikasında Shaqiri’nin pasıyla golünü atan Breel Embolo, İsviçre’yi 1-0 öne geçirdi. İsviçre’de Seferovic 72. dakikada, Kamerun’da ise N’Koudou 74. dakikada oyuna dahil oldu. İki takım da kalan sürede girdiği pozisyonlardan sonuç alamazken, kırmızı-beyazlılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

İsviçre, gruptaki 2. maçında 28 Kasım Pazartesi günü TSİ 19.00’da Brezilya ile karşılaşacakken, Kamerun ise saat 13.00’te Sırbistan ile mücadele edecek.