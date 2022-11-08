İŞ KUR 81 ilde 82 bin 450 işyeri ile görüşme gerçekleştirerek işgücü piyasasının mevcut durumu, ihtiyaç ve beklentilerini 18 Nisan-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında analiz etti. Bu analiz sonuçlarına göre hem Türkiye hem de 81 il için ayrı ayrı "İşgücü Piyasası Analiz Raporu’’ hazırladı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada sektör olarak sırası ile İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ile İnşaat sektörleri yer aldı.

İŞ KUR 81 ilde 82 bin 450 işyeri ile görüşme gerçekleştirerek işgücü piyasasının mevcut durumu, ihtiyaç ve beklentilerini 18 Nisan-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında analiz etti. Bu analiz sonuçlarına göre hem Türkiye hem de 81 il için ayrı ayrı "İşgücü Piyasası Analiz Raporu’’ hazırladı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada sektör olarak sırası ile İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ile İnşaat sektörleri yer aldı.

Bu konuda bir açıklama yapan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu Erzurum’da araştırma çerçevesinde 20+ üzeri çalışanı olan 458 işyeri ile saha çalışması planlaması yapıldığı bu işyerleri içerisinde sektörel sıralamada ilk sırayı İnşaat bu sektörü sırası ile Toptan ve Perakende Ticaret ile İmalatın takip etiğini, çalışma bağlamında en fazla görüşmenin yine başta inşaat sektörü olmak üzere Toptan ve Perakende Ticaret ile İmalat sektörlerine ait işyerleri olduğunu ifade etti.

Yapılan İşgücü Piyasası araştırmasında Erzurum’da her 100 işyerinden 11 inde açık iş olduğu açık iş oranının ise % 1,4 olarak hesaplandığı, en yüksek açık iş oranına sahip sektörün %6,6 ile İmalat sektörüne ait işyerleri olduğu tespit edildiği, işverenlerin en fazla ihtiyaç duyduğu mesleklerin sırası ile Pazarlamacı, Beden İşçisi (Genel), Satış Danışmanı ve bu mesleklerde aradıkları özellikler ise Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe, Fiziki ve Bedensel Yeterlilik ile Takım Çalışmasına yatkınlık olduğu çalışma sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Sn. Mutlu; araştırma bağlamında 20+ istihdamlı işyerlerinin % 6,1’inde en az bir meslekte eleman temininde güçlük çekildiğini eleman temininde güçlük çekilen mesleklerde ilk üç sırada Maden Seçme Ayırma İşçisi, Kamyon Şoförü ve Otomotiv Boya Ustası meslekleri yer aldığını, araştırma çerçevesindeki işyerlerinin Mayıs 2022-Nisan 2023 tarihleri arasında istihdamlarının %1,3 oranında artmasını öngördüklerini en fazla net istihdam artışı beklenen sektörlerin İmalat, İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile Madencilik ve taş ocakçılığı olduğu bu manada net istihdam artışının en fazla Makineci (Dikiş), Beden İşçisi (İnşaat), Satış Danışmanı/ Uzmanı mesleklerinde olması beklendiğini belirtti.

Ayrıca İŞ KUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu; Erzurum da yapılan bu araştırma sonucunda işletmelerin açık işlerin karşılanması noktasında öncelikli olarak İŞ KUR ’u tercih ettikleri daha sonra alternatif işçi arama kanallarını tercih ettiklerini ve açık iş taleplerini karşılama yollarına gittiklerini araştırma sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.