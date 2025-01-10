İşverenlerin yüzde 61’i yeni asgari ücretten memnun değil. Düzenlenen ankete göre katılımcıların yarısına göre, çalışanlar asgari ücret oranından daha fazla zam isteyecek. Bu noktada da işverenlerin yüzde 43’ü, yüzde 30 oranından daha fazla zam yapacak.İSTANBUL (İGFA)- Türkiye'nin önde gelen istihdam platformlarından Eleman.net, yeni asgari ücrete dair işverenlerin görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koydu.

Düzenlediği ankette yer alan “Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?”sorusuna, katılımcıların yüzde 39’u “Evet”, yüzde 61’i“Hayır” yanıtını verdi.

Anket katılımcılarının yüzde 64’ü 1-10 arası, yüzde 34’ü 10-30 arası, yüzde 10’unu 30-50 arası ve yüzde 12’si de 100 ve üzeri sayıda asgari ücretli çalışan istihdam ettiklerini belirtti.

Anketin “Asgari ücret zammı sonrası çalışanlarınıza yüzde 30’dan fazla zam yapacak mısınız?”sorusuna yüzde 43 oranında olumlu,yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi. Kalan yüzde 25’lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti. Öte yandan işverenlere “Yılın ortasında ikinci bir asgari ücret zam mı olur mu?”diye sorulduğunda, yüzde 67 oranında “Hayır” cevabı verildiği görüldü.

İŞVERENLERİN YÜZDE 28’İ BU YIL İKRAMİYE VERECEK

Ankette yer alan“Ücret zammı dışında çalışanlarınızı enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacaksınız?” sorusuna ise işverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı, yüzde 28’i ikramiye yanıtını verirken, yüzde 56’sı henüz bir plan yapmadığını paylaştı.

Ankette çalışanların göstereceği tavır ise işverenlere soruldu. Bu kapsamda “Asgari ücret zam oranına çalışanların geri bildirimi sizce nasıl olacak?” sorusuna yönelik, katılımcıların yüzde 16’sı iş değiştirmelerin yaşanacağını, yüzde 34’ü mevcut iş durumunun korunacağını, yüzde 50’si ise daha fazla zam talebinin oluşacağınıifade etti.

Anket sonuçlarını değerlendiremn Eleman.net CEO’su Levent Dicle, "Bu yıl işverenler ve çalışanların arasındaki uyumu alım gücü belirleyecek. Temel ihtiyaçlarda bütçeyi sarsacak artışların oluşması çalışanların daha fazla zam talep etmesine sebebiyet verecektir. Öte yandan istedikleri zamma ulaşamayan çalışanlar da iş değiştirme eğilimi gösterecektir. Bu dönemde işveren tarafının, çalışanlarını enflasyona karşı desteklemesi gerekiyor. Hem makul düzeyde yapılacak zamlar hem de artı olarak verilecek yan haklar, başta büyük şehirlerde yaşayan çalışanlar için bir denge unsuru oluşturacaktır. Bu hamleler yapılmadığı durumlarda ise mevcut iş verimliliği ve kalifiye çalışan sayısı düşen işletmelerle karşılaşabiliriz.” dedi.