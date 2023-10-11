İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, geçtiğimiz mart ayında düzenlediği İstihdam Fuarı ile bölgede bir ilke imza atmıştı. İş arayan ve işverenlerin yoğun ilgi gösterdiği İstihdam Fuarı’nın ikincisi 14 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

Geçtiğimiz mart ayında ilki düzenlenen İstihdam Fuarı’nda firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Yoğun ilgi gören fuarın ikincisi ise 14 Ekim Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Darıca Belediyesi İstihdam Fuarı, "Bu fuarda iş var" mottosuyla hazırlanarak, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirecek Fuarda firmalar, katılım sağlayan vatandaşlarla görüşmeler yapacak ve yerinde istihdam sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar firmalara sormak istedikleri soruların cevaplarını da anında ve yerinde bulabilecek.

"İşçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz"

İkincisini düzenleyecekleri İstihdam Fuarı ile işsizlik sorununa katkı sunmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve gelir gelmez ilk hayata geçirdiğimiz proje İstihdam Masası oldu. Darıca’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. İstihdam Fuarı ile de amacımız iş arayan vatandaşlarımızla firmaları bir araya getirmek ve istihdama katkı sunmak. Birincisini düzenlediğimiz fuar işverenler ve iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Talep doğrultusunda bu yıl ikinci fuarı düzenleme kararı aldık. 14 Ekim Cumartesi günü düzenleyeceğimiz İstihdam Fuarı’na iş arayan herkesi davet ediyorum" dedi.