Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenen ’Kariyer ve Teknoloji Sohbetleri’ paneli, işveren ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kariyer ve teknoloji konulu panel ilgi çekti

İş hayatının iş arayandan beklentileri, üniversitelilere yönelik kariyer fırsatları, günümüz teknoloji yazılım servisleri, mobil ve bulut uygulamalar ile siber güvenliğin gereklilikleri gibi konulara değinilen panelde özellikle üniversite öğrencilerine yönelik kariyer tavsiyelerinde bulunuldu. Panelin sonunda ise öğrencilerin sorularını sektördeki işverenler yanıtladı.

Üniversiteliler için İŞKUR

Panelin ardından İş ve Meslek Danışmanı tarafından öğrencilere yönelik İŞKUR programları, İŞKUR Staj Portalı, Geleceğin Mesleklerinde İşbaşı Eğitim Programı, Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi ve İŞKUR Kampüste gibi kurum hizmetlerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Stantlara gençlerden yoğun ilgi

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, İŞKUR ve alanında önde gelen 15 teknoloji firması stantlarında kayıt oluşturup kariyer fırsatları ve staj fırsatları konusunda bilgi aldı. Öğrenciler, firma temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı da yakaladılar.

Teknoloji ve inovasyon alanında öğrencilerin yenilikçi ve problem çözme yeteneklerini sergilediği beş yenilikçi projenin sunumu, proje sahibi on öğrenci tarafından gerçekleştirilerek, etkinlik yoğun ilgi ile son buldu.

Etkinliğe Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Teknopark Genel Müdürü Utkucan Şahin ve Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dişçigil’in katıldığı etkinlik, teknoloji ve kariyer odaklı sunumlar, firma stantları ve öğrenci projeleriyle dikkat çekti. Etkinlik, 500’den fazla öğrencinin yanı sıra sektör profesyonellerini ve akademisyenleri de bir araya getirdi.