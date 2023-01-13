AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İsveç’in başkenti Stockholm’de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Bu saldırı sadece Cumhurbaşkanımıza değil tüm ülkemize yapılmış bir saldırıdır. Teröre ve teröriste destek verenler ellerinde patlamaya hazır bomba taşıdıklarını unutmamalıdırlar. Bu alçaklığa göz yumanları lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İsveç’in başkenti Stockholm’de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Bu saldırı sadece Cumhurbaşkanımıza değil tüm ülkemize yapılmış bir saldırıdır. Teröre ve teröriste destek verenler ellerinde patlamaya hazır bomba taşıdıklarını unutmamalıdırlar. Bu alçaklığa göz yumanları lanetliyoruz" dedi.

Kahtalı, yaptığı açıklamada, "İsveç’in başkenti Stockholm’de tarihi belediye binası önünde toplanan terör destekçileri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemizi hedef aldı. Bugüne kadar teröre destek verdiğini açıkça beyan eden İsveç ve Avrupa ülkeleri bu rezilliğe adeta göz yumarak bir kez daha terör destekçisi olduklarını kanıtladılar. Yapılan anlaşmalara göre engellenmesi gereken provokasyona göz yuman İsveç hükümeti yılanla dans ettiğinin farkında değil. Bu saldırı ile sadece Cumhurbaşkanımız değil tüm ülkemiz hedef alınmıştır. Teröre ve teröriste destek verenler ellerinde patlamaya hazır bomba taşıdıklarını unutmamalıdırlar. Bu alçaklığa göz yumanları lanetliyoruz. Başta İsveç olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor. Bu konuda somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir. Biz terörle ve teröre destek veren herkesle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizi bölmeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Terör nerde olursa olsun kimden olursa olsun lanetliyoruz. Herkesi de teröre karşı aynı saflarda yer almaya davet ediyoruz. Ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek" diye konuştu.