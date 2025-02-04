İsveç’in Örebro kentindeki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu henüz bilinmezken, polisin başlattığı operasyon sürüyor.

İsveç’in Örebro kentindeki Risbergska Okulu’ndan silah sesi yükseldi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun henüz belli olmadığı aktarıldı. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, "Örebro’daki saldırı haberi çok ciddi" ifadelerini kullanarak hükümetin polisle yakın temas halinde olduğunu vurguladı.

Bölge sakinlerine okuldan uzak durmaları çağrısında bulunulurken, polisin başlattığı operasyon sürüyor.