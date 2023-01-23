İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını Erzincanlı gençler kentin meydanında toplanıp İsveç bayrağını yakarak protesto etti.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasını Erzincanlı gençler kentin meydanında toplanıp İsveç bayrağını yakarak protesto etti.

İsveç’in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’e düzenlenen saldırıyı kınayan Erzincanlı gençler adına önce basın bildirisi okundu.

Basın bildirisinde, “İsveç’te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bayrağımıza yönelik provokasyonu ve ardından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını Erzincanlı gençler olarak lanetliyoruz. Hz. Peygamberin ümmeti, Hz. Osman’ın soyu, Fatih’in nesli, Abdulhamit’in torunları günü ve saati geldiğinde zaman Ebu Cehil’in torunlarına bu saldırıların hesabını soracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim İsveç halkıyla bir sorunumuz yok. Bütün bu olaylardan İsveç hükümeti sorumludur. Ve bu nedenle İsveç hükümetini protesto ediyor ve bayraklarını yakıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından pankart şeklindeki İsveç bayrağı yakıldı. Vatandaşlar tekbir getirerek, alkışlarıyla protestoya destek verdi.