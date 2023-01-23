İsveç’te, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması, Şırnak’ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

İsveç’te, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması, Şırnak’ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Grup adına basın açıklamasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Şırnak İl Başkanı Erol Kılıçlı, İslam’ın tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap etmekte olduğunu söyledi. İslam düşmanlığı yapanların insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef almakta olduğunu ifade eden Kılıç, "Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam’ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Bilinmelidir ki tek din İslam’dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam’ın ölçüleridir" dedi.

Buradan haykırdıklarını kaydeden Kılıçlı, "Allah’ın nurunu söndüremezler. Bizler, Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam’ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam’a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Şırnak’ta faaliyet gösteren STK’lar olarak; tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaya, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, İsveç aleyhine slogan atarak Kuran-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösterdi.