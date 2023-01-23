Sivas’ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar İsveç’te, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto ettiler.

Sivas’ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar İsveç’te, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’in yakılmasını protesto ettiler.

Sivas Cumhuriyet Meydanın da düzenlenen basına açıklamasına AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu’da katıldı. Kuran- Kerim’in okunmasının ve duaların edilmesinin ardından ellerinde Türk Bayrağı ve “Din düşmanı Kafir İsveç kendi dinine sahip çıkamayan Kuran yakan eller kırılacak” yazılı pankart bulunan vatandaşlar İsveç aleyhinde slogan attı.

“Bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz”

Grup adına basın açıklamasını yapan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu sözcüsü Efe Zileli, "Türkiye’nin İsveç Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesini provokasyonların bir parçası olarak görüyoruz. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın özellikle batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Geldiğimiz aşamada İsveç’in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle, suçu himaye ettiğini de görüyoruz. İsveç’in yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakılmasına izin vermesini şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz" dedi.