İstanbul 2 No’lu Barosu tarafından yapılan açıklamada İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan politikacı Rasmus Paludan’a tepki gösterildi.

İstanbul 2 No’lu Barosu tarafından yapılan açıklamada İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan politikacı Rasmus Paludan’a tepki gösterildi.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, İsveç’in başkenti Stockholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakarak bir skandala imza atmıştı. Yapılan saldırıya tüm dünyadan ve Türkiye’den sert tepkiler gelmeye devam ederken, İstanbul 2 No’lu Barosu da İstanbul Adliyesi önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘’Kitabımıza karşı İsveç’te yapılan saldırı eylemi, İsveç hukukuna göre suçtur’’

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de destek verdiği açıklamada, baro adına Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında konuşan İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, ‘’Kitabımız; aklımızı, yolumuzu, alemleri ve her iki dünyamızı aydınlatan bir nurdur. Yine biz Kitabımızın bize bildirdiği kesin bilgi ile biliyoruz ki bu nurdan, karanlık yüzlerini ortaya çıkardığı için karanlığın temsilcileri rahatsız olmaktadır. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar bu nur kıyamete kadar onların karanlık yüzlerini ortaya koymaya devam edecektir. Kitabımıza karşı İsveç’te yapılan saldırı eylemi, İsveç hukukuna göre suçtur. Türkiye’deki mevzuata göre suçtur. İsveç’inde bağlı olduğu Avrupa müktesebatına göre suçtur’’ dedi.

‘’Hak ettikleri cezayı alması için ulusal ve uluslararası mecralarda hukuki süreç ve yargılamaların takipçisi olacağız’’

Açıklamasına devam eden Şamlı, ‘’Bu ırkçı, provokatif, kirli suç eylemi yalnız İsveç’in değil, bütün dünyanın güvenliğini, kamu düzenini bozmayı hedefleyen ve bu potansiyele sahip bir suçtur. Bu suç dinlere karşı hakareti normalleştirme çabası nedeniyle de bütün dinlere, her dinin mensubuna ve bütün insanlığa karşı işlenmiş nefret ve insanlık suçudur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki İstanbul 2 No’lu Barosu olarak; milletimizin vicdanının sesi ve temsilcisi olarak, dünya kamu düzenini bozmaya yönelik bu kirli suç eyleminin faillerinin ve azmettiricilerinin hak ettikleri cezayı alması için ulusal ve uluslararası mecralarda hukuki süreç ve yargılamaların takipçisi olacağımızı buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.