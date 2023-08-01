İsveç hükümeti, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların ardından İsveç’e yönelik güvenlik tehditlerinin artması nedeniyle sınır kontrollerinin artırılacağını açıkladı.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ederken, İsveç hükümeti, İsveç’e yönelik güvenlik tehditlerinin provokatif eylemler sonucu arttığını belirtti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, polisin yetkilerinin genişletileceği ve sınır kontrollerinin artırılacağı belirtildi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer düzenlediği basın toplantısında, "Sınır kontrolleri, İsveç’e gelen ve güvenliğe tehdit oluşturabilecek kişileri tespit etmemiz için bize gerekli koşulları sağlayan bir önlemdir" dedi.

“İsveç’in NATO üyeliğini engellemek için yapılıyor olabilir”

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada, durumun "tehlikeli" ve "karmaşık" olduğunu belirterek, Rusya da dahil olmak üzere İsveç’e zarar vermek isteyenler tarafından kullanıldığını söyledi. Kristersson, söz konusu provokatif eylemlerin İsveç’in NATO üyeliğini engellemek için yapılıyor olabileceğine dikkat çekti.

İnsanları ifade özgürlüğünü sorumlu ve saygılı bir şekilde kullanma çağrısında bulunan Kristersson, İsveç hükümetinin ulusal güvenliğe tehdit oluşturması halinde halkın içinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları durdurması için polise yetki verilmesi yönünde kanun değişikliklerini araştırdığını açıkladı.

Kristersson ayrıca, yine de ifade özgürlüğü yasalarında kapsamlı değişikliklerin masada olmadığını aktardı.

Dün İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenlenmişti

En son dün İsveç’in başkenti Stockholm’de parlamento binasının önünde Irak asıllı Salwan Momika ve arkadaşı Salwan Najem ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde ırkçı Danimarkalı Vatanseverler adlı grubun üyeleri tarafından Kur’an-ı Kerim ateşe verilmişti.

Öte yandan İsveç’in NATO’ya üyeliği ise henüz Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmadı.