İsveç ve Danimarka’da üst üste Kur’an-ı Kerim yakılmasına en anlamlı protestolardan biri İsveç Konsolosluğu önünde gerçekleşti.

Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin İngilizce manalarının yazıldığı döviz ile kutsal kitabın yakılışını protesto eden Engin Yakut isimli vatandaş, sıra dışı bir eylemde bulundu. Yapılan protestoda “God said that in Quran Jesus İs Müslim“ yazılı döviz açan Yakut, Hz. İsa ve havarilerinin Müslüman olduğuyla ilgili İngilizce Kur’an-ı Kerim ayetlerinin yazıldığı dövizle dikkatleri çekti. Eylem yapan Engin Yakut, “Bu pervasız hareketle tüm Müslüman alemine hakaret edilmiştir. Devam etmesi durumunda her cuma namazı sonrası buna yapılan protesto tarzında cevap vereceğim” dedi.