İsveç basınında yer alan seçim anketlerine göre, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un da yer aldığı sol bloğun yüzde 49,6, göçmen karşıtı İsveç Demokratların yer aldığı sağ bloğun ise yüzde 49,4 oy alması bekleniyor.

İsveç’te halk, genel seçimler için sandık başında. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işleminin saat 20.00’de sona ermesi bekleniyor. İsveçliler seçimde ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni hükümet ve belediye başkanlarına karar verecek.

İsveç’te halk, genel seçimler için sandık başına gitti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.