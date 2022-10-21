İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’ın görüşme talebini kabul etmesinin "olumlu bir haber" olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson’ın görüşme talebini kabul etmesinin "olumlu bir haber" olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüştü. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni İsveç hükümetinin önceliği NATO üyeliğine verdiğini söyleyen Bakan Billstrom, "Erdoğan’ın Başbakanımız Kristersson’ın görüşme talebini kabul etmesi olumlu bir haber" ifadelerini kullandı. Billstrom, haziran ayında Madrid’de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan anlaşmaya değinerek, “Bu üçlü muhtıranın taraflarıyla yakın diyalog ve yakın istişarelerin ileriye giden yol olduğuna inanıyoruz. Her şeyin beklediğimize, yani Türk parlamentosunun (İsveç’in NATO üyeliğini) onaylamasına yol açacağına inanıyoruz" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesinin NATO üyelik hedefi sırasında "Türkiye ile düzenli temas halinde olduğunu" ve geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü hatırlattı.

Erdoğan randevu talebini kabul etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ’Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.