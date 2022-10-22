İsveç basını, ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson’ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta Ankara ziyaretine hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

İsveç basını, ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson’ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektupta Ankara ziyaretine hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

İsveç’in en büyük günlük gazetelerinden Aftonbladet’in haberine göre ülkenin yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dün ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığı ile mektup gönderdi. Mektupta Kristersson’un, "Umarım (NATO üyeliği) bu konu hakkında kısa süre içinde ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede olmak üzere çeşitli düzeylerde iş birliğini derinleştirmek istediğini vurgulayan Kristersson’ın, "Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK ve diğer tüm terör örgütleri ile bunların kollarından gelen tehditler de dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz" dediği belirtildi.

Kristersson’ın ayrıca, "Hükümetim, bu terörist grupların faaliyetlerini önlemek için Türkiye ile terörle mücadele iş birliğini yoğunlaştıracaktır. Bu alanda İsveç Güvenlik Polisi ve Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda Ankara’ya yaptığı ziyaretler, iş birliği için güçlü platformlar oluşturmayı başardı" ifadelerine yer verildi. İki ülke arasında farklı alanlardaki iş birliği konusuna da değinen Kristersson’ın, "Kültür, ticaret ve diğer siyasi alanlarda daha fazla iş birliği yapmalıyız. Yeni hükümetimdeki bakanlar bu geniş gündemi ilerletmek için inisiyatif almaya istekli" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Erdoğan randevu talebini kabul etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ’Randevu verin, gelsin’ dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.