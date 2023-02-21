İzmit Kent Konut 3. Etap Site Yönetim Kurulu Başkanı Fezalettin Türkyılmaz (64), 13 Şubat tarihinde sitedeki ağaçları budamak için çıktığı istinat duvarından düşerek başını çarptı ve ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Türkyılmaz’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Türkyılmaz, 1 haftalık yaşa savasını kaybetti. 2 çocuk babası Fezalettin Türkyılmaz’ın cenazesi, Zincirlikuyu Cami’de kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İzmit Kent Konut’ta site yöneticiliği yapan Fezalettin Türkyılmaz, ağaç budamak için çıktığı istinat duvarından düşerek beyin kanaması geçirmişti. 1 haftalık yaşam savaşını kaybeden Türkyılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

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