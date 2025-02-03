Antalya’nın Aksu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş otomobil istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan 19 yaşındaki sürücü itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkartıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-685 kara yolunda meydana geldi. Süratli olduğu belirtilen Yunus M. (19) idaresindeki 07 BBA 119 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın arkasındaki kayalara adeta yapışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus M., araçta sıkışarak ağır şekilde yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, demir kesme aparatıyla sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sedyeye alınan genç, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.