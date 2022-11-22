Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege’de artış gösteren istilacı balık türlerinden yenilebilir türlerin ekonomiye kazandırılması için Akdeniz Koruma Derneği tarafından Aslan, Kılkuyruk Mercan ve Asker Balığı tadım etkinliği düzenlendi.

Süveyş kanalının açılmasının ardından Kızıldeniz’den Akdeniz ve Ege’de artış gösteren istilacı balık türlerinden yenilebilir türlerin ekonomiye kazandırılması için Akdeniz Koruma Derneği tarafından Aslan, Kılkuyruk Mercan ve Asker Balığı tadım etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Koruma Derneği tarafından Gökova Körfezinde 2012 yılından bu yana devam eden Deniz Koruma alanlarındaki çalışmalarında yerli balık türlerini tehdit eden istilacı balıklar türlerinin ekonomik değeri olanlar Türk mutfağına kazandırılmaya çalışıyor.

Gökova Körfezinde yer alan Aslan balığı, Asker balığı, Kılkuyruk Mercan, Lokum balığı, Külah balığı, Çizgili Barbun gibi yeni tür istilacı fakat yenilebilir türler için sık sık tadım etkinlikleri düzenlenerek bu balıkların hem tüketilerek ekonomiye katkı sunması, hem de yerel balık türleri üzerindeki baskısı azaltılmaya çalışılıyor.

Akdeniz Koruma Derneği tarafından Akyaka’da düzenlenen istilacı türler tadım etkinliğinde Aslan balığı, Kılkuyruk Mercan ve Asker balığı tanıtıldı. Tadımlık pişirilen üç istilacı fakat yenilebilir balıklar yerel halkın damak zevkine sunuldu.

Akdeniz Koruma Derneği Saha Yöneticisi Çağdaş Yaşar yerel balık türleri üzerindeki istilacı balıkların baskısının azaltılması ve istilacı balıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi için bu etkinlikleri düzenlediklerini açıkladı. Yaşar, “Bugün burada daha çok yerelde yaşayan insanlara bu balıkların yenilebilir balıklar olduğunu anlatmak ve göstermek için yapıyoruz bu etkinliği. Etkinlikte kullandığımız menü içerisinde Aslan balığı, Asker balığı ve Kılkuyruk Mercan gibi üç tür istilacı balık bulunuyor. Şef tadım şeklinde ayrı ayrı yemekler hazırladı. Eğer restorana gedildiğinde bu türler istenirse balıkçılar bu balıkları daha fazla tutmaya başlayacak. Bu defa Lahos, çipura ve levrek gibi yerli türlerimiz biraz rahat etmiş olacak. Ayrıca bu türleri yediğimizde eko sisteme bir katkı sağlamış olacağız” dedi.

İstilacı balık tadım etkinliğine katılan vatandaşlar, “Diğer yerli balık türleri ile arasında bir fark yok. Daha önce istilacı tatmamıştım. Bu kadar lezzetli olduğunu bilmiyordum. Ben de Akdeniz’de yaşayan birisi olarak Akdeniz Koruma Derneği’ne böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Asker balığı benim favori balığım oldu. Menülerde görmeyi çok isterim. Restorantlarda daha çok farkındalık kazandırılmasını çok isterim. Kendi evime de bu balıklardan almayı isterim” dedi.