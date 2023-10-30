Cumhuriyetin 100. yılı onuruna “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu” “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet” başlıklı ulusal sergi ile başladı. Sergi, İstanbul Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi’nde sanatseverlere kapısını açtı.

İstanbul Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliği ile düzenlenen “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu” İstanbul Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi’nde başladı. “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet” başlıklı ulusal sergi ile başlayan sempozyumda akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar bir araya geldi.

Sergi küratörlerinden Doğuş Üniversitesi Öğr. Gör. Seydi Murat Koç, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal egemenliğin, demokrasinin, ulus bilincinin, özgür aklın, birey olmanın, fırsat eşitliğinin, kadın haklarının, çağdaş hukukun, kültür-sanatın, akılcı ve bilimsel eğitimin, ekonomik kalkınmanın, uygar yaşamın ve barışın güvencesi Cumhuriyet, istiklâl mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun büyük eseri olmuştur. Bu kapsamda, Doğuş Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 27 Ekim - 28 Kasım 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna “İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet” başlıklı ulusal sergimizi hazırlanmıştır.”

Küratörlüğünü Öğr. Gör. Seydi Murat Koç ve Öğr. Gör. Sezai Gülşen’in yaptığı sergide yer alan eser sahipleri ise şu şekilde:

Doğuş Üniversitesi: Prof. Dr. Funda Savaş Gün, Prof. Dr. F. Nihal Şenlier, Doç. Dr. N. Irmak Akçadoğan, Doç. Atalay Mansuroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Başak Çakmak, Dr. Öğr. Üyesi Başak Özkendirci, Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Barış Kasap, Dr. Öğr. Üyesi H. Eser Tezeren, Dr. Öğr. Üyesi Eylem Özçimen, Dr. Öğr. Üyesi M. Mert Uçkan, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bülbül, Öğr. Gör. Seydi Murat Koç, Öğr. Gör. Barbaros Açıksöz, Öğr. Gör. Deniz Güneş, Öğr. Gör. Beyza Salcı, Öğr. Gör. Huri Gonca Gümüşayak, Arş. Gör. Nura Aliosman, Arş. Gör. Ahmet Haluk Manav, Arş. Gör. Nigar Demirtay

İstanbul Beykent Üniversitesi: Prof. Dr. Oğuz MAKAL, Prof. Hamdi Ünal, Prof. Ahmet Özol, Doç. Dr. Nihat Dursun, Doç. Burcu Pehlivan, Doç. Duygu Atalay Onur, Dr. Öğretim Üyesi Alev Çırpıcı, Dr. Öğretim Üyesi Makbule Gizem Enuysal, Dr. Öğretim Üyesi Pınar Ceylan, Dr. Öğretim Üyesi Ruhiye Onurel, Dr. Öğretim Üyesi Selin Çetinkaya, Öğr. Gör. Osman Uluçay, Arş. Gör. Ahmet Açık, Arş. Gör. Meltem İşleyen, Arş. Gör. Renç Şilit

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu: Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin Dedeoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçeli, Öğr. Gör. Nur Meriç Afacan, Öğr. Gör. Tamer Ataç, Öğr. Gör. Gizem Uslu.