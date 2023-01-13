İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını planlayan bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan’da yakalanarak Edirne’de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge’nin emniyete verdiği ifadelere ulaşıldı. Eylemin kilit isminin önce Bulgaristan’a, oradan da Romanya’ya götürüldüğü ve Avrupa ülkelerine geçiş yaptığı öğrenildi.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını planlayan bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan’da yakalanarak Edirne’de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge’nin emniyete verdiği ifadelere ulaşıldı. Eylemin kilit isminin önce Bulgaristan’a, oradan da Romanya’ya götürüldüğü ve Avrupa ülkelerine geçiş yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yakalandığı Bulgaristan’dan geçtiğimiz Pazar günü sınır dışı edilerek Edirne’ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Gölge’nin işlemleri sona erdi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG mensubu terörist Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği tespit edilen Hazni Gölge, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Eylemin kilit ismi önce Bulgaristan’a, oradan da Romanya’ya götürülmüş

PKK/YPG’li teröristin yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge’nin polise verdiği ifadelere ulaşıldı. 1979 Batman nüfusuna kayıtlı olan Gölge, ilk etapta kimi kaçırdığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Gölge’nin, hücre üyesini 7 bin 500 liraya Edirne’den Bulgaristan’a götürdüğünü itiraf etti. 1990 yılında Batman’dan Edirne’ye yerleştiğini anlatan kaçakçı, o tarihten bu yana Edirne’de yaşadığını, Hassan’ı 20 kişilik bir grup insanın içerisinde Bulgaristan’a kaçırdıklarını söylediği belirtildi. Hazni Gölge’nin, PKK üyesinin oradan da Romanya’ya götürüldüğünü anlattı. Hasan’ın kaçışına aracılık eden Hüseyin Güneş‘in polis tarafından yakalandığını duyunca panikleyerek kendisinin de Bulgaristan’a kaçtığını anlatan Hazni Gölge’nin, 2003 yılında önce Edirne’de kıraathane açtığı ve sonrasında eğlence mekanı işlettiği tespit edildi. İşlettiği eğlence mekanında karıştığı bir kavga nedeniyle 9 ay cezaevinde yattığı öğrenilen Gölge’nin, sonrasında da Bulgaristan’da giderek orada restoran işlettiği belirtildi.