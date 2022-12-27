İstiklal Marşı yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 86’ncı yıl dönümünde Kurşunlu Camii’nde anma programı gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 86’ncı yıl dönümünde Kurşunlu Camii’nde anma programı gerçekleştirildi.

27 Aralık 1936’da vefat eden Milli Şairi, Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve hatim dualarıyla anıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, Kurşunlu Camii’nde sabah namazına müteakip gerçekleştirildi. Programa; İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

İlki 2014 yılında yine Kurşunlu Camiinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, Eskişehir’in tüm ilçelerindeki camilerde de gerçekleştirildi. İl merkezinden 119 hatim bağışlandı. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından Hatim Dua´sı okundu.

Namaz çıkışı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce cemaate sıcak çorba ikram edildi.