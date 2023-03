İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 102’inci yılı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ’Akif’in Sözü, Cumhuriyet’in 100’ü’ temalı resim sergiyle kutlandı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde serginin ardından Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ’Hürriyet Meşalesi’ isimli tiyatro oyunu salonu dolduranların beğenisine sunuldu. Duygusal anlar yaşatan ve ayakta alkışlanan tiyatro oyununun hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Her zaman ifade edildiği gibi bu eşsiz topraklar üzerinde yaşayan vatandaşlar olarak ecdadımıza her zaman minnet duyguları yüklüyüz. Kurtuluş mücadelesinde ve bu şiiri yazan ruhun temsil edildiği İstiklal Marşımızda da bir kez daha gördük ki, her karışını kanlarıyla sulayan bu asil millet bu topraklar üzerinde yaşamayı hak ediyor. Çünkü şehitler ve gazileriyle onur duyduğumuz o ruhu temsilen, gençlerimizin bu milli şuura sahip çıkarak bugün bu sahnede yer almalarıyla büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdiler" dedi.

Yaşanan büyük deprem dolayısıyla Balıkesir’in desteğe devam edeceğinin altını çizen Şıldak, "Bugünlerde, acıyla yoğrulan ülkemizi derinden sarsan büyük depremin hemen ertesinde kutlanan anma günü hepimizi derin duygularla buluşturdu. Çanakkale’deki, Kurtuluş Mücadelesindeki, İstiklal Marşı’mızın yazıldığı o günlerdeki birlik ve beraberlik içinde bugün de yine millet olarak kenetlendik. Her birimiz Maraş’tayız, her birimiz Hatay’dayız, Adıyaman’dayız. Bu büyük acıyı yürekten hisseden Kuvâ-yi Milliye şehri Balıkesir’e sağladıkları birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içindeki büyük katkı dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Biz desteklerimizi Balıkesir olarak sürdüreceğiz. Oradaki değerli vatandaşlarımızla, İlimizde misafir ettiğimiz 19 binin üzerindeki misafirimizle tek yürek olacağız. Balıkesir’in tükenmeyen desteğini o bölgeye sevk etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.