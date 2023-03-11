Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 102. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde anlamlı bir projeye imza attı. İlçedeki tüm liseleri kapsayan projeyle öğrenciler İstiklal Marşı’nın yazılış süreci ve sonrasında yaşananları, destansı şiirin şairi Mehmet Akif Ersoy ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in canlandırıldığı çat kapı tiyatro gösterisiyle daha iyi öğrenme fırsatını buldu.

İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 102. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında birçok etkinlik düzenleniyor. Karatay Belediyesi bu çerçevede, İstiklal Marşı’nın yazılışı ve milli marş olarak kabul ediliş sürecini, o günlerde yaşananların yanı sıra dönemin mücadele ruhunu bir kez daha yaşatabilmek amacıyla çat kapı tiyatro gösterisi projesini hayata geçirdi. Mehmet Akif Ersoy ile dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in canlandırıldığı tiyatro gösterisi, ilçedeki tüm liselerde yapıldı. Mehmet Akif Ersoy ile Hamdullah Suphi Tanrıöver’i canlandıran profesyonel tiyatro oyuncuları, ilçedeki tüm okullara giderek ders sırasında sınıf kapılarını çalıp içeri girdi. Çat kapı tiyatro gösterisinde İstiklal Marşı’nın kabulünde büyük rol oynayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, milli bir marşın belirlenmesi amacıyla düzenlenen yarışmadan ve Mehmet Akif Ersoy’un yarışmaya katılışından söz ederken, Mehmet Akif Ersoy ise 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İstiklal Marşı’nı kaleme alışını ve sonrasında yaşadıklarını tiyatral bir dille anlattı.

Öğrenciler de Mehmet Akif Ersoy’un, İstiklal Marşı’nın ve Milli Mücadele Dönemi’nin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından Karatay Belediyesi’nin projesini değerli bulduklarını belirterek, teşekkür etti. Karatay Belediyesi’nin lise öğrencilerine yaptığı tiyatro oyunu sürprizi okul bahçesinde de devam etti. Gösterinin ardından Mehmet Akif Ersoy ile Hamdullah Suphi Tanrıöver’i canlandıran tiyatro oyuncuları, her Cuma günü derslerin bitiminde okunan İstiklal Marşı’nı öğrenci ve öğretmenlerle birlikte büyük bir coşkuyla okudu.

“İstiklal Marşımız milletimizin ortak dilidir”

İlçedeki tüm liseleri kapsayan proje hakkında bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mehmet Akif Ersoy’un ve milli mücadelenin daha iyi anlaşılması bakımından projeyi önemsediklerinin altını çizdi. İstiklal Marşı’nın sadece bir şiir değil herkese yol gösteren bir şuur olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, “İstiklal Marşı, vatan toprağının sınırlarının dışında sınırsız bir bağlılıkla sahip olduğumuz en kıymetli değer olduğunu anlatan ve onu gelecek kuşaklara aktaran bir şuurdur. Her bir dizenin arasına gizlenmiş mücadele, aitlik, muhabbet ve duruş vardır. İstiklal Marşımız, milletimizin ortak dilidir. Dünya üzerinde hiçbir milletin bu kadar güzel bir marşı yoktur. Çünkü mücadele ne kadar büyükse o mücadeleyi destekleyen vatan ve millet sevgisi de o kadar büyük olmalı. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında çok önemli bir yeri vardır. Bizler de öğrencilerimiz için Karatay Belediyesi olarak özgürlüğümüzün vesikası olan İstiklal Marşımız’ın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy Günü’nde böyle bir proje hazırladık. Bize miras bırakılan düşünce ve fikirleri gelecek nesillerimize doğru şekilde aktarabilirsek bu ruhun amacına önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Milletimizin hissiyatına tercüman olan İstiklal Marşımız’ın kabulünün 102. yıl dönümünde, değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere bu vatan için can veren, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu.