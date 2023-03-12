Erzincan’da, “İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından program düzenlendi.

Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, “İstiklal Mücadelemizin ruhunu en mümtaz ifadelerle ortaya koyan İstiklal Marşı’mız, ecdadımızın bu vatana duyduğu sevginin ve inancın abidesidir. İstiklal Marşı; aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, her mısrasıyla milletin ortak duygu dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir. İşte bugün, bu eşsiz eserin TBMM’de kabul edilişinin 102. yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın en zor zamanlarında milletimize umut ışığı olmuştur. İstiklal Marşı’mızın Kabulü’nün 102. yıl dönümünü en içten duygularla kutluyorum. Bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımıza Cenabı Hak’tan rahmet diliyorum. İstiklal Marşı gibi eşsiz bir eseri bize bırakan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argun’un video kaydı konuşması, İstiklal Marşı’nın kabulü slayt gösteriminin ardından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından “İstiklal Yolunda Hak’ın Sesi Mehmet Akif” konulu tiyatral, müzikal ve şiirsel gösterinin sunulmasından sonra “Milli Şairimiz Mehmet Akif” temalı kompozisyon, resim ve şiir dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile program sona erdi.