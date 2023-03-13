Samsun’da, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreninde lise öğrencilerinin sahnelediği “İstiklal Marşı Yazılıyor” oratoryosu beğeniyle izlendi.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni Samsun’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Atatürk Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Cihan Şirin’in konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından sahneye çıkan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri kendi hazırladıkları "İstiklal Marşı Yazılıyor" adlı oratoryoyu sahneledi. Arada söylenen milli türküler ve sunumlar da beğeni topladı.

Aydın Gün Salonu’nda yapılan törene Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.