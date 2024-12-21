DÜZCE(İHA) –Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada ilkokul öğrencisi Gizem Su Gökçe ile ortaokul öğrencisi Talha Yağız Sever birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri dahilinde Düzce’de İstiklal Marşını Güzel Okuma Şiir Yarışması yapıldı. Yarışmalara ilkokul kademesinde 19 okul, ortaokul kademesinde 26 okul katıldı. Öğrenciler, İstiklal Marşını 10 kıta ezberini güzel okuma yarışmasında canlı performans sergilediler. Jüri tarafından yapılan değerlendirmede Akşemsettin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gizem Su Gökçe, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Talha Yağız Sever Merkez ilçe birincisi oldular.

İlçe birincileri Ocak ayında yapılacak yarışmada performanslarını sergileyecekler.