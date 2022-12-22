Etkinliğe, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenci ve öğretmenler şiir okudu. Program öğrencilerin İstiklal Marşı temalı gösterisiyle sona erdi.

Yozgat’ta bin 882 konutun sahibi belli oldu

Yozgat’ta bin 882 konutun sahibi belli oldu

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra Merkez Ortaokulu Türkçe öğretmeni Mümin Çakır,

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 86. yılı dolayısıyla Yozgat’ta anıldı.

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