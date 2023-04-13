Isparta Belediyesi, Subay Lojmanlarının yan tarafında inşa edeceği yeraltı otoparkı için altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarda bölgeden geçen yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları farklı noktaya deplase ediliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre yeni bir yeraltı otoparkı kazandırıyor. İstiklal Mahallesinde Subay Lojmanlarının yan tarafında bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik alana 400 araç kapasiteli 3 katlı yeraltı otoparkı inşa edilecek. Otopark inşaatı başlamadan önce bölgede altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada yeraltı otoparkı yapılacak bölgedeki yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon suyu hatları farklı bir bölgeye deplase edildi.

Bölgedeki altyapı hatları 1102 Sokaktan 116 Caddeye doğru iniyordu. Buradaki hatlar Özkanlar Kavşağında bulunan altgeçidin yan yolu olan 101 Caddeden geçirilerek 104 Caddedeki hatta bağlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama işlemleri gerçekleştirildi.