Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla İstiklal Harbi’nin 100. yılında, adını bu destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. 8 bin kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği ve üyelik sistemi ile çalışacak kütüphanede, o dönemi anlatan eserler yer alıyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla İstiklal Harbi’nin 100. yılında, adını bu destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. 8 bin kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği ve üyelik sistemi ile çalışacak kütüphanede, o dönemi anlatan eserler yer alıyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla İstiklal Harbi’nin 100. yılında, adını bu destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. İstiklal Harbi Zaferinin merkezlerinden olan Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde yer alan tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılan konsept kütüphanede o dönemi anlatan eserler yer alıyor. İstiklal Savaşı dönemini konu alan 8 bin kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışacak. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar yararlanabilecek. İstiklal Kütüphanesi kütüphanecilik hizmetinin yanında dijital içerik üretimi de yapacak, akademi ile ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacak. Kütüphane akademik dönem içinde hafta içi saat 09.00 - 19.00 yaz aylarında ise saat 08.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.