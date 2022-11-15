Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan Hakan Ciroğlu’nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Ciroğlu’nu ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıcalı hemşehrimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Bir ihtiyacı olduğunda her zaman yanındayız" dedi.

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlamada yaralanan Hakan Ciroğlu’nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Ciroğlu’nu ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıcalı hemşehrimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Bir ihtiyacı olduğunda her zaman yanındayız" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen hain bombalı saldırı sonrasında yaralanan Hakan Ciroğlu’nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başkan Bıyık’a, MHP Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım da eşlik etti.

"Darıcalı hemşerimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz"

Darıca’da ikamet eden Hakan Ciroğlu’nun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Bıyık, "Türkiye olarak çok üzgünüz. Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain terör saldırısının arkasında kim varsa, destekleyen kim varsa bilsinler ki bu milleti bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de birbirine daha da kenetlenerek bu acıların üstesinden gelecektir. Darıcalı hemşehrimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Bir ihtiyacı olduğunda her zaman yanındayız. Devletimiz gereken bütün çalışmayı yapıyor. Hainlere gereken cevap verilecektir" dedi.