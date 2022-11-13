Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada insanların panikle kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada insanların panikle kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada vatandaşların panikle kaçması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir patlama sesinin olduğu ve alevlerin yükseldiği anlar görülürken, vatandaşların bağırarak kaçtığı kaydedildi.